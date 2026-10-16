Hisar News: आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

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हिसार। पुलिस ने पटेल नगर में युवक की आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला करने के आरोपी अलेक्स निवासी पटेल नगर, हिसार को गुहला चीका से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है।चौकी के जांच अधिकारी एएसआई अनुप ने बताया कि 26 सितंबर को पटेल नगर निवासी समीर ने शिकायत दी थी कि वह शाम को किरयाना की दुकान से सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।