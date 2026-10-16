Hisar News: आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:56 AM IST
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हिसार। पुलिस ने पटेल नगर में युवक की आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला करने के आरोपी अलेक्स निवासी पटेल नगर, हिसार को गुहला चीका से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है।
चौकी के जांच अधिकारी एएसआई अनुप ने बताया कि 26 सितंबर को पटेल नगर निवासी समीर ने शिकायत दी थी कि वह शाम को किरयाना की दुकान से सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
चौकी के जांच अधिकारी एएसआई अनुप ने बताया कि 26 सितंबर को पटेल नगर निवासी समीर ने शिकायत दी थी कि वह शाम को किरयाना की दुकान से सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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