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Hisar News: डंपर की चपेट में आने से साधु की पोशाक पहने अज्ञात व्यक्ति की मौत

Fri, 16 Oct 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:57 AM IST
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Unidentified person dressed as a sadhu dies after being hit by a dumper truck

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बरवाला,घिराय। शहर के नए बस स्टैंड के पास वीरवार शाम काे तेज रफ्तार डंपर ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में उपचार के दाैरान मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद डंपर चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के नए बस स्टैंड के ठीक सामने स्थित शराब ठेके के पास वीरवार शाम को तेज गति से आ रहे डंपर ने सड़क पार कर रहे करीब 55 वर्षीय व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल अज्ञात व्यक्ति को तुरंत बरवाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल लाने कुछ समय बाद ही चिकित्सकाें ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले के जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष है और उसने साधु का लिबास पहना हुआ है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वाहन को जब्त कर उसके मालिक के जरिए फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है।
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