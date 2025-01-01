Hisar News: स्वर्ण पदक विजेता बेटी के सम्मान पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद

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सरपंच प्रतिनिधि अनिल गोदारा और अन्य ग्रामीणों के अनुसार वीरवार को खुशी हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर गांव लौटी थी। इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर उसका भव्य स्वागत किया और सम्मानित कर उसके संघर्ष व सफलता पर गर्व जताया था।आरोप है कि सम्मान समारोह के बाद परिवार जब लौट रहा था तो मंदिर के बाहर खुशी के माता-पिता उसकी गाड़ी के सामने नाच रहे थे। इसी दौरान बनाए गए वीडियो की चुनिंदा क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गईं। इनके माध्यम से कथित तौर पर यह प्रचार किया गया कि खुशी के स्वागत में गांव से कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी जानकारी के आधार पर किए गए इस प्रचार से गांव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।मांग-वीडियो हटाकर माफी मांगें संचालक :मामले को लेकर रविवार को नशा मुक्ति अभियान के लिए बनाए गए धरना स्थल पर ग्रामीणों की बैठक हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर शिकायत सौंपी। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि गांव का मनोबल तोड़ने और छवि खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित यूट्यूबर्स वीडियो हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। ग्रामीण रमेश बिसला, बिशन बिसला और सज्जन सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने से पहले उनकी सत्यता की जांच जरूरी है।