Hisar News: जेलिफिश के हमले के बावजूद नहीं मानी हार, आयरनमैन में मन्नत ने जीता कांस्य पदक

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पदक विजेता के पिता विजय सैनी ने बताया कि रविवार को मुकाबले में तैराकी के दौरान जेलिफिश के हमले और दौड़ के अंतिम चरण में मन्नत की मांसपेशियों में तेज ऐंठन हुई और उन्हें कुछ देर रुकना भी पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता पूरी की। वह रजत पदक से महज 200 मीटर दूर रह गए और कांस्य पदक हासिल किया।गोवा के मिरामार बीच पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 30 देशों के करीब 2,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रतिभागियों को 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर दौड़ सहित कुल 113 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी।यह हैं प्रमुख उपलब्धियांहरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (एचएसयू), राई के बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र मन्नत फ्रांस में आयोजित आयरनमैन 70.3 विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और दो रजत पदक तथा हरियाणा ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वह राष्ट्रीय खेलों में तीन बार हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।