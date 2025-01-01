Hisar News: दो रेल सेवाओं का हांसी स्टेशन पर ठहराव, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

विज्ञापन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, गाड़ी संख्या 14619 अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस 19 सितंबर से हांसी स्टेशन पर दोपहर 3:44 बजे पहुंचेगी और 3:46 बजे रवाना होगी। गाड़ी संख्या 14620 फिरोजपुर-अगरतला एक्सप्रेस 14 सितंबर से हांसी स्टेशन पर शाम 7 बजे पहुंचेगी और 7:02 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14717 बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस 15 सितंबर से हांसी स्टेशन पर सुबह 4:22 बजे पहुंचेगी। 4 बजकर 24 मिनट पर रवाना होगी। गाड़ी संख्या 14718 हरिद्वार-बीकानेर एक्सप्रेस 16 सितंबर से हांसी स्टेशन पर रात 1:03 बजे पहुंचेगी। 1 बजकर 5 मिनट पर रवाना होगी।