विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

विवाद की शुरुआत हॉस्टल के पहले तल पर गाली-गलौज से हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। झगड़ा बढ़ते हुए मेस के बाहर तक पहुंच गया। इस दौरान एक विद्यार्थी को चोट भी आई। घटना से हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई थी। इसके बाद सात युवकों ने दो विद्यार्थियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हॉस्टल में मौजूद अन्य विद्यार्थी भी इस घटनाक्रम से परेशान रहे। मारपीट की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्हें आता देख झगड़ा कर रहे युवक वहां से भाग गए। इसके बाद स्थिति शांत हुई। हॉस्टल में इस तरह की घटना से विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।छात्रों का आपसी झगड़ा था। दोनों गुटों के बीच समझौता करा दिया गया है। फिलहाल दोनों पक्ष शांत हैं। इस संबंध में वार्डन से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है।- ओपी सांगवान, प्रॉक्टर, जीजेयू।