{"_id":"6aff323ead348bc6520d1f05","slug":"video-the-bharatiya-kisan-mazdoor-union-is-marching-on-foot-toward-delhi-demanding-the-allocation-of-four-acres-of-land-for-a-martyrs-memorial-for-750-farmers-the-requested-site-is-near-the-tuda-mandi-in-bahadurgarh-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारतीय किसान मजदूर यूनियन का पैदल दिल्ली कूच 750 किसानों के लिए शहीद स्मारक के लिए चार एकड़ जमीन दिए जाने की मांग बहादुरगढ़ में तूड़ा मंडी के पास जमीन की डिमांड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिसार। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। किसान पैदल मार्च करते हुए 26 नवंबर को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। जहां किसान इसी दिन एक रैली कर किसान आंदोलन की वर्षगांठ मनाएंगे। सरकार को किसानों के लिए बनाए जाने वाले स्मारक सहित अन्य मांगों की याद दिलाएंगे। किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 750 किसानों के लिए शहीद स्मारक के लिए चार एकड़ जमीन दिए जाने की मांग की है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले किसान 750 किसानों की याद में स्मारक बनाने के लिए जमीन की मांग को लेकर सर छोटूराम स्मारक पर एकत्र हुए। किसानों ने भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौथ के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि 2020-21 के किसान आंदोलन में करीब 750 किसान शहीद हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने कई मांगों पर सहमति दी थी। जिसमें किसानों के लिए स्मारक बनाने की मांग को भी माना था। इस मांग पर अब तक कुछ नहीं किया गया। किसान संगठन लंबे समय से हरियाणा और केंद्र सरकार से शहीद किसानों का स्मारक बनाने के लिए जमीन देने की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में 'तूड़ा मंडी' के पास लगभग 11 से 12 एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है, जिसमें से कम से कम 4 एकड़ (चार किल्ले) जमीन किसानों को स्मारक निर्माण के लिए दी जाए। सुरेश कौथ ने कहा कि किसान शहीद स्मारक पर एक ऐसा शिलापट्ट लगाना चाहते हैं, जिस पर सभी 750 शहीद किसानों का नाम, गांव और उम्र का पूरा विवरण दर्ज हो। आने वाली पीढ़ियां अपने बुजुर्गों के संघर्ष और शहादत से प्रेरणा ले सकें। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव बलराज सिंह मलिक ने बताया कि हिसार से शुरू हुई यह यात्रा पहले दिन हांसी पहुंचेगी। 20 नवंबर को हांसी से आगे मुंढाल की ओर कूच करेगी। किसान आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में महारैली का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रदेश भर के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी हिस्सा लेंगे।

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