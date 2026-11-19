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युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों से जोड़ने और उन्हें अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हांसी पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक हांसी विनोद कुमार, आईपीएस गांव मोठ स्थित सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों से रूबरू होकर उन्हें नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराधों से बचाव और यातायात नियमों की जानकारी दी। स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा पुलिस अधीक्षक का पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एसपी विनोद कुमार ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें नशे जैसी बुराई से दूर रहकर शिक्षा एवं खेलों में अपनी पहचान बनानी चाहिए। नशा न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। एसपी विनोद कुमार ने साइबर अपराधों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक खाते या निजी जानकारी साझा न करें। अनजान लिंक और संदिग्ध कॉल से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर भी विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संदेश दिया।

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