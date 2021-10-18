Hisar News: मनदीप हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार

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जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के साथ हमले के कारणों और अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ की जाएगी। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुराना बस अड्डा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजबीर की टीम भी आरोपियों की तलाश में जुटी है।रविवार रात को दौलतपुर चौक स्थित अमन ढाबा नामक चिकन कॉर्नर की छत पर कुछ युवक बैठे थे। इसी दौरान पटाखे चलाने को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट पर चाकुओं से हमला कर दिया। ब्यूरो