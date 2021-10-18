Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   This time, women with children and adolescents will be given albendazole tablets

Hisar News: इस बार बच्चों-किशोरों के साथ महिलाओं को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजॉल की गोली

Wed, 11 Nov 2026 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
This time, women with children and adolescents will be given albendazole tablets
हिसार। बच्चों और किशोरों को पेट के कीड़ों से मुक्त करने तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जाएगी। इस बार 20 से 24 वर्ष की गैर-गर्भवती और स्तनपान न कराने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
विज्ञापन

डॉ. ऋतु सिंगला ने बताया कि अभियान का उद्देश्य 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर-किशोरियों को कृमि संक्रमण से मुक्त करना है। कृमि नियंत्रण से खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ उनकी पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ती है। लाभार्थियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित सुरक्षित दवा दी जाएगी। एक से दो वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली पीसकर पानी के साथ और 2 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली चबाकर खिलाई जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि एल्बेंडाजॉल सुरक्षित और लाभकारी है। अभिभावक बच्चों को स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र भेजने से पहले भरपेट भोजन या नाश्ता जरूर करवाएं। खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। दवा के बाद कुछ बच्चों को हल्का पेट दर्द, जी मिचलाने या उल्टी की शिकायत हो सकती है जो अस्थायी होती है। आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें और एंबुलेंस सेवाएं तैयार रहेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मॉप-अप राउंड 19 को :
12 नवंबर को बीमारी या अनुपस्थिति के कारण दवा लेने से वंचित बच्चों को 19 नवंबर को मॉप-अप राउंड में दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों से अभियान में सहयोग की अपील की है। इसका लक्ष्य प्रदेश को कृमि मुक्त बनाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed