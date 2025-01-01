Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   College was running in borrowed rooms for eight years in Balsamand, now studies are squeezed into five rooms, Rs 11.03 crore have been approved

Hisar News: बालसमंद में आठ साल से उधार के कमरों में कॉलेज, अब पांच कमरों में सिमटी पढ़ाई, 11.03 करोड़ रुपये हो चुके मंजूर

Wed, 11 Nov 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 11 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
College was running in borrowed rooms for eight years in Balsamand, now studies are squeezed into five rooms, Rs 11.03 crore have been approved
बालसमंद का स्कूल जहां कॉलेज की कक्षाएं लगती हैं। 
रवि घोड़ेला
विज्ञापन

बालसमंद। करीब 11.03 करोड़ रुपये मंजूरी और आठ साल के इंतजार के बाद भी चौधरी भजनलाल राजकीय महाविद्यालय बालसमंद को अपना भवन नसीब नहीं हो सका है। उधार के स्कूल भवन में चल रहे कॉलेज की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं।
पहले इस्तेमाल हो रहे कमरों को जर्जर घोषित कर तोड़ दिया गया। अब महाविद्यालय के पास महज पांच कमरे बचे हैं। इनमें करीब 150 विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ कार्यालय का कामकाज भी चलाना पड़ रहा है। स्थायी भवन का टेंडर अग्निशमन विभाग की मंजूरी में अटका है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपना परिसर मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है।
विज्ञापन

कॉलेज में उपलब्ध पांच कमरे विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं हैं। कक्षाएं लगाने के साथ कार्यालय का संचालन भी इन्हीं कमरों में किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यालय के रिकॉर्ड और जरूरी सामान रखने तक के लिए जगह की कमी है। सीमित संसाधनों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था संभालना कॉलेज प्रबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। चौधरी भजनलाल राजकीय महाविद्यालय की शुरुआत 5 जुलाई 2018 को हुई थी। तब से कॉलेज गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के भवन में संचालित हो रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed