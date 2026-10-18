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Hisar News: झपटमारों ने सोने की चेन और झुमके गिरवी रख लिया था लोन

Sun, 18 Oct 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:15 AM IST
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The snatchers had pawned the gold chain and earrings to obtain a loan.
हिसार। नवदीप कॉलोनी में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन और कानों के झुमके छीनने के मामले में पुलिस ने गहने और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार झपटमारों ने गहने गिरवी रखकर दो लाख रुपये का लोन लिया था।
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गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आजाद नगर थाने के जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि झपटमारी के आरोपी करनाल जिले के गांव फफड़ाना निवासी बिजेंद्र और हांसी जिले के गांव सिसाय निवासी संदीप उर्फ गुजराती उर्फ बिट्टू की मुलाकात जेल में हुई थी।
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दोनों नशा करने के आदी हैं। उन्होंने 27 जून को नवदीप कॉलोनी के सियाराम नगर निवासी 71 वर्षीय विद्या देवी के गले से सोने की चेन और कानों के झुमके छीने थे। उस समय विद्या देवी घर से घूमने और पक्षियों को दाना डालने निकली थीं।
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आरोपियों ने गहने करनाल जिले के असंध स्थित बजाज गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी और आईआईएफएल गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर दो लाख रुपये का लोन लिया था। इस रकम का इस्तेमाल उन्होंने नशा करने में किया।

इस मामले में शामिल आरोपी संदीप का पिछले दिनों करनाल में एनकाउंटर हुआ था। वह डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दूसरा आरोपी बिजेंद्र दुष्कर्म के केस में जेल में बंद था। ब्यूरो
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