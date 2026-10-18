Hisar News: मैटरीमोनियल एप पर शादी का झांसा देकर सेना के जवान से 7 लाख ठगे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:13 AM IST
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हिसार। कैंट निवासी भारतीय सेना के एक जवान से साइबर ठगों ने मैटरीमोनियल एप के जरिये शादी का भरोसा दिलाकर ट्रेडिंग के नाम पर सात लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच अधिकारी संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की।
पुलिस को दी शिकायत में धनराज ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उसने मोबाइल पर मैटरीमोनियल एप डाउनलोड कर शादी के लिए जीवनसाथी तलाशने की रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके बाद व्हाट्सएप पर सारान्या नाम की युवती से बातचीत शुरू हुई। उसने खुद को ब्रिटेन के ग्रीनविच का निवासी बताया। सारान्या ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसके मामा यूके में ट्रेडिंग का काम करते हैं।
सारान्या ने धनराज की अपने माता-पिता से और उसने अपने माता-पिता की सारान्या के परिजनों से बातचीत करवाई। दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद युवती ने शादी में अधिक खर्च होने की बात कहकर साथ में ट्रेडिंग करने का प्रस्ताव दिया। धनराज ने उस पर विश्वास कर लिया।
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सारान्या के भेजे लिंक पर क्लिक करने से एक एप खुली और धनराज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया। वहां उसे बताया गया कि एप पर दिखने वाले डॉलर या क्वाइन के बदले 30 प्रतिशत कमीशन देना होगा। उसने शुरुआत में 10 हजार रुपये निवेश किए। एप पर मुनाफा दिखाया गया और वह रकम निकालने में भी सफल रहा। इसके बाद उसने धीरे-धीरे सात लाख रुपये निवेश कर दिए। रकम निकालने की कोशिश करने पर पैसे नहीं निकले और उससे और रुपये मांगे जाने लगे। तब उसे ठगी का अहसास हुआ।
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पुलिस को दी शिकायत में धनराज ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उसने मोबाइल पर मैटरीमोनियल एप डाउनलोड कर शादी के लिए जीवनसाथी तलाशने की रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके बाद व्हाट्सएप पर सारान्या नाम की युवती से बातचीत शुरू हुई। उसने खुद को ब्रिटेन के ग्रीनविच का निवासी बताया। सारान्या ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसके मामा यूके में ट्रेडिंग का काम करते हैं।
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सारान्या ने धनराज की अपने माता-पिता से और उसने अपने माता-पिता की सारान्या के परिजनों से बातचीत करवाई। दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद युवती ने शादी में अधिक खर्च होने की बात कहकर साथ में ट्रेडिंग करने का प्रस्ताव दिया। धनराज ने उस पर विश्वास कर लिया।
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सारान्या के भेजे लिंक पर क्लिक करने से एक एप खुली और धनराज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया। वहां उसे बताया गया कि एप पर दिखने वाले डॉलर या क्वाइन के बदले 30 प्रतिशत कमीशन देना होगा। उसने शुरुआत में 10 हजार रुपये निवेश किए। एप पर मुनाफा दिखाया गया और वह रकम निकालने में भी सफल रहा। इसके बाद उसने धीरे-धीरे सात लाख रुपये निवेश कर दिए। रकम निकालने की कोशिश करने पर पैसे नहीं निकले और उससे और रुपये मांगे जाने लगे। तब उसे ठगी का अहसास हुआ।