Hisar News: 41 साल का इंतजार खत्म, 3.70 करोड़ रुपये से सुधरेगी दो माइनर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:19 AM IST
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घिराय। करीब 41 साल से जर्जर हालत में पड़ी धान्सू माइनर और सब माइनर के पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है। बरवाला के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के प्रयासों से दोनों माइनरों के लिए 370.87 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली है।
टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इससे सुलखनी, बुगाना और धान्सू गांवों के किसानों को राहत मिलेगी। माइनर बार-बार टूटने से सिंचाई का पानी बीच रास्ते में रुक जाता था और टेल पर स्थित खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता था।
ग्राम पंचायत धान्सू के सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत वर्मा ने कहा कि माइनरों की जर्जर हालत के कारण तीनों गांवों के किसानों को लंबे समय से सिंचाई में परेशानी हो रही थी। उन्होंने समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का आभार जताया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। तीनों गांवों की पंचायतें जल्द मंत्री से मिलकर उनका धन्यवाद करेंगी।
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3.70 करोड़ से होगा पुनर्वास कार्य
धान्सू माइनर की आरडी 0 से 23000 तक और धान्सू सब माइनर की आरडी 0 से 13000 तक पुनर्वास करवाया जाएगा। इसके लिए कुल 370.87 लाख रुपये यानी करीब 3 करोड़ 71 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सिंचाई व्यवस्था में सुधार और खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचने की उम्मीद है।
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टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इससे सुलखनी, बुगाना और धान्सू गांवों के किसानों को राहत मिलेगी। माइनर बार-बार टूटने से सिंचाई का पानी बीच रास्ते में रुक जाता था और टेल पर स्थित खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता था।
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ग्राम पंचायत धान्सू के सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत वर्मा ने कहा कि माइनरों की जर्जर हालत के कारण तीनों गांवों के किसानों को लंबे समय से सिंचाई में परेशानी हो रही थी। उन्होंने समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का आभार जताया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। तीनों गांवों की पंचायतें जल्द मंत्री से मिलकर उनका धन्यवाद करेंगी।
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3.70 करोड़ से होगा पुनर्वास कार्य
धान्सू माइनर की आरडी 0 से 23000 तक और धान्सू सब माइनर की आरडी 0 से 13000 तक पुनर्वास करवाया जाएगा। इसके लिए कुल 370.87 लाख रुपये यानी करीब 3 करोड़ 71 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सिंचाई व्यवस्था में सुधार और खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचने की उम्मीद है।