Hisar News: पानी में बुझ गया इकलौता चिराग, चार घंटे बाद नहर में मिला शव, दो बहनों के साथ स्कूल से लौट रहा था हार्दिक, रास्ते में नहर की सीढि़यों पर पैर फिसल गया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:57 AM IST
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हिसार। दो बहनों के साथ स्कूल से घर लौट रहा 9 साल का बच्चा बुधवार दोपहर करीब दो बजे पैर फिसलने से बालसमंद नहर में गिर गया। 4 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद एसडीआरएफ की टीम को शाम करीब छह बजे बच्चे का शव मिला। हार्दिक परिवार का इकलौता चिराग था।
आजाद नगर स्थित मणीराम की ढाणी निवासी बारूराम ने बताया कि बुधवार सुबह वह अपने 9 वर्षीय बेटे हार्दिक और दो बेटियों को पटेल नगर स्थित सरकारी स्कूल में छोड़कर आया था। इसके बाद वह कंपनी में काम करने चला गया।
दोपहर करीब दो बजे के बीच उसे किसी लड़की का फोन आया। उसे बताया गया कि उसका बेटा नहर में गिर गया है। सूचना के बाद बारूराम स्कूटी लेकर मौके पर पहुंचा। वहां पता चला कि हार्दिक पानी के तेज बहाव में बह चुका है। बारूराम के अनुसार हार्दिक अपनी दोनों बहनों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। कैमरी रोड और आजाद नगर नाके के बीच वह नहर के किनारे अपना बैग और चप्पल उतारकर सीढ़ियों के पास चला गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। बहनों ने उसे नहर की तरफ जाने से मना भी किया था।
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आजाद नगर स्थित मणीराम की ढाणी निवासी बारूराम ने बताया कि बुधवार सुबह वह अपने 9 वर्षीय बेटे हार्दिक और दो बेटियों को पटेल नगर स्थित सरकारी स्कूल में छोड़कर आया था। इसके बाद वह कंपनी में काम करने चला गया।
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दोपहर करीब दो बजे के बीच उसे किसी लड़की का फोन आया। उसे बताया गया कि उसका बेटा नहर में गिर गया है। सूचना के बाद बारूराम स्कूटी लेकर मौके पर पहुंचा। वहां पता चला कि हार्दिक पानी के तेज बहाव में बह चुका है। बारूराम के अनुसार हार्दिक अपनी दोनों बहनों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। कैमरी रोड और आजाद नगर नाके के बीच वह नहर के किनारे अपना बैग और चप्पल उतारकर सीढ़ियों के पास चला गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। बहनों ने उसे नहर की तरफ जाने से मना भी किया था।
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