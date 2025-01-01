Hisar News: प्लास्टिक ड्रमों के गोदाम में लगी आग, लाखों के नुकसान का दावा

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दमकल कर्मचारियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास घर नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।गोदाम मालिक राजीव जैन के मुताबिक वह फैक्ट्रियों से खाली नीले प्लास्टिक के ड्रम लाकर घरेलू उपयोग के लिए या जरूरतमंद लोगों को बेचते थे। आग में गोदाम में रखे हजारों ड्रम जल गए। उनके अनुसार, हादसे में करीब 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।फायर ब्रिगेड अधिकारी जसबीर ने बताया कि गोदाम में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।फायर ऑपरेटर संदीप गोयत ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।