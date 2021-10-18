Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Suspected hideouts of drug traffickers searched in Sisai

Hisar News: सिसाय में नशा तस्करों के संदिग्ध ठिकाने खंगाले

Thu, 12 Nov 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 12 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Suspected hideouts of drug traffickers searched in Sisai
हांसी। जिले को नशामुक्त बनाने और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए हांसी पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के दिशा-निर्देशों में नशा तस्करों की पहचान, धरपकड़ और संदिग्ध ठिकानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन

इसी कड़ी में थाना सदर हांसी के प्रभारी निरीक्षक सदानंद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव सिसाय में विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर सघन सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध ठिकानों की बारीकी से जांच की और नशे से जुड़ी अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के साथ युवाओं को नशे से बचाने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने लोगों से अपील की कि नशा बेचने वालों या नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed