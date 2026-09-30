Hisar News: पितृपक्ष में सेक्टर पीएलए में गूंजेगी श्रीमद्भागवत कथा

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कथा व्यास परम पूज्य राघवाचार्य महाराज वृंदावन धाम से पहुंचकर श्रद्धालुओं को अपनी मधुर वाणी से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराएंगे। कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से धर्म, भक्ति और संस्कारों का संदेश दिया जाएगा।आयोजकों के अनुसार पितृपक्ष पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का अवसर है। इस दौरान श्रद्धालु कथा में शामिल होकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कथा का आयोजन सेक्टरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन को लेकर सेक्टरवासियों में उत्साह है। आयोजकों ने सेक्टर पीएलए के सभी सदस्यों और शहरवासियों से सपरिवार कथा में शामिल होने का आह्वान किया है।