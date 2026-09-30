Hisar News: मकान से नकदी-गहने चोरी, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध, महिला चौपाल से मिले कुछ आभूषण, बहबलपुर के सुनार तक पहुंची जांच की आंच

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परिवार के अनुसार संदिग्ध युवक करीब 52 मिनट तक मकान के आसपास दिखाई दिया। उस समय घर बंद था और परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं थे। जांच अधिकारी कर्मजीत सिंह ने बताया ने मकान मालिक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य कपास चुगाई के लिए राजस्थान गया हुआ था। इसी दौरान मकान बंद था। चोरों ने ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी समेत घर में रखा सामान खंगाला। चोरी का पता चलने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी।परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, संदिग्ध युवक के संबंध में जानकारी सामने आने के बाद कुछ आभूषण गांव की महिला चौपाल में छिपाकर रखे होने की बात सामने आई। बाद में वहां से कुछ आभूषण मिलने की जानकारी मिली। परिवार द्वारा उनकी पहचान किए जाने की बात भी सामने आई है। घर से करीब 40 हजार रुपये, सोने का ताबीज, दो तोले का मंगलसूत्र, कानों की बालियां और चांदी की तीन पाजेब चोरी होने की जानकारी है।जांच में सामने आया कि चोरी किए कुछ आभूषण निकटवर्ती गांव बहबलपुर के एक सुनार को बेचने की बात कही जा रही है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज, महिला चौपाल से मिले आभूषण और बहबलपुर के सुनार से जुड़ी जानकारी को जांच में शामिल किया गया है। ग्रामीणो से मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध युवक नशे का आदी है।