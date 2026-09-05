Hisar News: पिता की मौत के 7 दिन बाद बेटे ने भी दुनिया को कहा अलविदा

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मय्यड़ निवासी दयानंद ने बताया कि उनके चचेरे भाई 48 वर्षीय वेदपाल की पोस्टिंग गोरखपुर में थी। वे अपने पिता 73 वर्षीय आजाद सिंह को दवा दिलवाने के लिए 28 अगस्त को गांव आए थे। एक सितंबर को फरीदाबाद से लौटते समय सांपला के पास रोहद टोल पर अचानक गाय आने से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में आजाद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वेदपाल को प्राथमिक उपचार के बाद सांपला सीएचसी से छुट्टी दे दी गई। परिजन 2 सितंबर को उन्हें हांसी में एक निजि अस्पताल में लेकर गए। जांच के बाद चिकित्सकों ने दवा देकर घर भेज दिया। घर आने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। शुक्रवार सुबह उन्हें जिंदल अस्पताल ले जाया गया।चिकित्सकों ने प्लेटलेट्स कम बताई। शनिवार तड़के साढ़े 3 बजे वेदपाल की भी मौत हो गई। दोपहर बाद उनका गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में 70 वर्षीय मां सावित्री देवी, पत्नी व 11 साल का बेटा और एक भाई है जो दिव्यांग है।

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हिसार। पिता की मौत के बाद 7 दिन बाद बेटे ने भी शनिवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीमा सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात वेदपाल का गांव मय्यड़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।