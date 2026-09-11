Hisar News: मृतक के फर्जी हस्ताक्षर से किरायानामा, मीटर लगवाने का आरोप

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शिकायतकर्ता विभु ढांडा ने बताया कि उसके पिता सुशील कुमार की जनवरी 2026 में मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद 8 जून को उनके नाम से किरायानामा तैयार कर सुखराम को मकान की पहली मंजिल का किरायेदार दिखाया गया। फर्जी हस्ताक्षर कर इसे नोटरी से सत्यापित करवाया गया और 19 जून को सुखराम के नाम बिजली मीटर लगवा दिया गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आगामी जांच एएसआई महेंद्र को सौंपी गई है। विज्ञापन

शिकायतकर्ता विभु ढांडा ने बताया कि उसके पिता सुशील कुमार की जनवरी 2026 में मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद 8 जून को उनके नाम से किरायानामा तैयार कर सुखराम को मकान की पहली मंजिल का किरायेदार दिखाया गया। फर्जी हस्ताक्षर कर इसे नोटरी से सत्यापित करवाया गया और 19 जून को सुखराम के नाम बिजली मीटर लगवा दिया गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आगामी जांच एएसआई महेंद्र को सौंपी गई है।

हिसार। डिफेंस कॉलोनी स्थित मकान पर कब्जा करने की नीयत से मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर कर किरायानामा तैयार करवाने और बिजली मीटर लगवाने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरीदपुर निवासी सुखराम और डिफेंस कॉलोनी निवासी सुमन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।