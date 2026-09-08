हिसार: हांसी में नेशनल हाईवे पर काम कर रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

विज्ञापन





टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक का नाम रणधीर था, जिसे परिवार और आसपास के लोग मुन्ना के नाम से जानते थे। परिजनों ने बताया कि रणधीर की अभी शादी नहीं हुई थी। मृतक परिजन विनोद कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए और आरोपी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विज्ञापन



वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक रणबीर मुंडाल खुर्द का रहने वाला था और यहां काम कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जांच अधिकारी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली और वाहन का नंबर पता कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वाहन चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक का नाम रणधीर था, जिसे परिवार और आसपास के लोग मुन्ना के नाम से जानते थे। परिजनों ने बताया कि रणधीर की अभी शादी नहीं हुई थी। मृतक परिजन विनोद कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए और आरोपी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक रणबीर मुंडाल खुर्द का रहने वाला था और यहां काम कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जांच अधिकारी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली और वाहन का नंबर पता कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वाहन चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

हांसी में हुए एक सड़क हादसे में नेशनल हाईवे पर काम करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब सड़क पर अपने काम में लगा हुआ था और पानी लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजन विनोद कुमार ने बताया कि उनका भाई पीछे से आ रही गाड़ी की चपेट में आ गया।