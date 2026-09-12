Hisar News: परमीत भ्याण ने साथियों सहित इनसो छोड़ थामा एनएसयूआई का दामन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:34 PM IST
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हिसार। नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ के नेतृत्व में छात्र नेता परमीत भ्याण ने साथियों सहित इनसो छोड़कर एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने एनएसयूआई की विचारधारा में आस्था जताई।
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोहित दलाल ने परमीत भ्याण और उनके साथियों का स्वागत किया। परमीत के साथ नवीन बुरडक, विष्णु डेलू और अंकित जांगड़ा ने भी एनएसयूआई की सदस्यता ली। इस अवसर पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव भागी राणा, जीजेयू के पूर्व अध्यक्ष विकास बनभौरी, राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय मलिक, डीएन कॉलेज से सुमंत पंघाल और जाट कॉलेज से विनय पूनिया मौजूद रहे। ब्यूरो
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एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोहित दलाल ने परमीत भ्याण और उनके साथियों का स्वागत किया। परमीत के साथ नवीन बुरडक, विष्णु डेलू और अंकित जांगड़ा ने भी एनएसयूआई की सदस्यता ली। इस अवसर पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव भागी राणा, जीजेयू के पूर्व अध्यक्ष विकास बनभौरी, राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय मलिक, डीएन कॉलेज से सुमंत पंघाल और जाट कॉलेज से विनय पूनिया मौजूद रहे। ब्यूरो
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