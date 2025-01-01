Hisar News: गो ध्वज यात्रा निकाली, सेवा का लिया संकल्प

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यात्रा का शुभारंभ देवी भवन मंदिर से पूजा के साथ किया गया। इसके बाद यह यात्रा शहर के विभिन्न मुख्य बाजारों, चौराहों और प्रमुख मार्गों से होते हुए उमा-मनोहर गो सेवा सदन पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह शहरवासियों ने पुष्पवर्षा कर इसका स्वागत किया। यात्रा का मुख्य आकर्षण गोमाता के जीवन और सेवा को दर्शाती आकर्षक झांकियां रहीं।भारतीय संस्कृति में गाय का स्थान सर्वोपरिगो सेवा हेल्पलाइन के प्रधान सीताराम सिंगल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का स्थान सर्वोपरि है। गोमाता की सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा और पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज के समय में गोवंश की स्थिति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को गायों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और सेवा के प्रति और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। इसी मुख्य उद्देश्य के साथ इस जन-जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया है ताकि समाज में गोसेवा के प्रति प्रेरणा जागृत हो सके। यात्रा के समापन पर उमा-मनोहर गो सेवा सदन में सभी गोभक्तों ने गोवंश की सेवा का संकल्प लिया।