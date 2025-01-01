Hisar News: नशा तस्करों के ठिकानों पर डॉग स्क्वाड व स्वैट कमांडो ने चलाया चेकिंग अभियान

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पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध ठिकानों को खंगाला। पुलिस ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी रख रही है जहां नशा तस्करों द्वारा छिपकर नशीले पदार्थ बेचने या लोग चोरी-छिपे नशा करने की आशंका रहती है। अभियान के दौरान संदिग्ध स्थानों की बारीकी से जांच की गई।एसपी सिद्धांत जैन ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में खाली भवनों, झुग्गी-झोपड़ियों और झाड़ियों वाले स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा बेचने वालों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।