Hisar News: हवा चलने व बूंदाबांदी मिली राहत, दिन में साफ रहा मौसम

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रविवार सुबह धूप खिली और आसमान साफ दिखा। स्माॅग का जरा भी असर नजर नहीं आया। इससे पार्कों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही अधिक रही। हिसार शनिवार को देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर था। बीते दिन की तुलना में एक्यूआई में 223 अंकों की गिरावट रही। इस बार पराली जलाए जाने के केस पिछले साल के मुकाबले 85 प्रतिशत तक कम होने के बाद भी प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड बना रहा है। एक नवंबर से 14 नवंबर तक एक्यूआई लगातार सामान्य से कई गुणा अधिक दर्ज किया जा रहा था। पांच नवंबर से अब तक देखें तो पिछले 10 दिनों में से 8 दिन एक्यूआई 300 से पार दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि पिछले दो दिन में मौसम में बदलाव रहा। हिसार में हवाओं की गति में थोड़ी तेजी होने से धूल- धुएं से राहत मिली है। जिस कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। सोमवार से मौसम साफ रहेगा। सुबह व रात के समय हल्के कोहरे का असर रहेगा। अगले एक सप्ताह में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक आने के आसार हैं। अभी 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है।दिनाकं एक्यूआई15 नवंबर 14514 नवंबर 35813 नवंबर 32112 नवंबर 34311 नवंबर 346