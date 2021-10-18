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पात्र महिलाएं 5 दिसंबर तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2027 को आयोजित समारोह में चयनितों को सम्मानित किया जाएगा।डीसी राहुल नरवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं की प्रतिभा, उपलब्धियों और समाज के प्रति योगदान को पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सेवा, महिला सशक्तीिकरण, पंचायती राज, उद्यमिता और सरकारी सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को इन पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।डीसी ने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा में आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग या संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।