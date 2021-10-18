Hisar News: बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पत्नी और बेटा घायल

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सीमा ने शिकायत में बताया कि वह पति सोनू और बेटे गोबिंद के साथ बाइक से आदमपुर मंडी आ रही थी। करीब 9:30 बजे ओवरब्रिज के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। राहगीरों ने तीनों घायलों को आदमपुर नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और फिर हिसार रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सोनू ने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि आदमपुर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद विज्ञापन

सीमा ने शिकायत में बताया कि वह पति सोनू और बेटे गोबिंद के साथ बाइक से आदमपुर मंडी आ रही थी। करीब 9:30 बजे ओवरब्रिज के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। राहगीरों ने तीनों घायलों को आदमपुर नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और फिर हिसार रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सोनू ने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि आदमपुर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद

आदमपुर। भादरा रोड रेलवे ओवरब्रिज पर 8 सितंबर को कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में ढाणी मोहब्बतपुर निवासी 35 वर्षीय सोनू गंभीर घायल हो गया। इलाज के दौरान 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी सीमा और 11 वर्षीय बेटा गोबिंद का उपचार चल रहा है।