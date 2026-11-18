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हादसे के बाद पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था। बिलखती मां को बेटा आंसू छिपाकर दिलासा दे रहा था, वहीं उमेद सिंह पत्नी और बच्चों के सामने फूट-फूटकर रोते हुए ग्रामीणों को अपनी व्यथा सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि पत्नी उषा के साथ दिन-रात मजदूरी करके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना देखा था। बड़ी बेटी गायत्री ने 12वीं कक्षा में 88 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। अब चिंता सता रही है कि दोनों बेटियों और एक बेटे की पढ़ाई कैसे पूरी करवाएंगे। हादसे में घर का सामान ही नहीं जला, बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए संजोए ख्वाब भी राख हो गए।उमेद सिंह की माता विमला देवी और बहन गीता ने बताया कि घर में न खाने के लिए अनाज बचा है और न ही पहनने के लिए कपड़े। मकान की छत और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद आदमपुर से दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उमेद सिंह के अनुसार, उन्होंने 10 नवंबर को ही नया सिलिंडर लिया था। सुबह मजदूरी पर जाने से पहले घर के सभी बिजली उपकरण बंद करके गए थे। उन्हें आशंका है कि सिलिंडर एक्सपायरी डेट का था और गैस लीकेज के कारण आग लगी। पीड़ित परिवार की मदद के लिए ग्रामीणों और समाजसेवियों ने आर्थिक सहयोग दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।