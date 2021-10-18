हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड : घायल गवाह धर्मबीर को अस्पताल से मिली छुट्टी, मुख्यारोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर

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4 अक्तूबर की रात एसआर क्रिकेट ग्राउंड में मैच खत्म होने के बाद तीन हथियारबंद बदमाशों ने हरिता निवासी नरेश और बयानाखेड़ा निवासी धर्मबीर पर फायरिंग की थी। नरेश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि धर्मबीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।धर्मबीर ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2022 में उसके दोस्त संदीप उर्फ सेठी की राजस्थान के नागौर में हत्या हुई थी। वह इस मामले का चश्मदीद गवाह था और गवाही भी दे चुका था। इसी रंजिश में उन पर हमला किया गया।धर्मबीर के बयान पर पुलिस ने दीपक उर्फ दीप्ति, अनिल उर्फ छोटिया, नवीन, अमित उर्फ मीता, सुनील पंडित भूना, अमित रावतखेड़ा, प्रवीण उर्फ पपल काजला और गोल बिश्नोई कालवास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सुनील, अमित उर्फ मीता और अमित रावतखेड़ा को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार तीनों साजिश में शामिल थे।सूत्रों के अनुसार, वारदात के करीब दो सप्ताह बाद धर्मबीर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वह दो दिन घर पर रुका और बाहर भी नहीं निकला। इसके बाद चला गया। ग्रामीण के अनुसार वह एक बार फिर घर आया था लेकिन अब अंडरग्राउंड है। पुलिस प्रवक्ता मदन लाल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमें जांच में जुटी हैं।