Hisar News: सिटी में आज

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आजाद नगर : मनवार रिसॉर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नलवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक सुबह 11.30 बजे से।

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सत्संग

देवी भवन : गोयनका सभागार में दुर्लभ सत्संग शाम 3 बजे से।



कथा

एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में पंडित कृष्ण शरण शास्त्री भागवत कथा का वाचन करेंगे शाम 4 बजे।



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बैठक