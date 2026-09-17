Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:39 PM IST
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बैठक
आजाद नगर : मनवार रिसॉर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नलवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक सुबह 11.30 बजे से।
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सत्संग
देवी भवन : गोयनका सभागार में दुर्लभ सत्संग शाम 3 बजे से।
कथा
एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में पंडित कृष्ण शरण शास्त्री भागवत कथा का वाचन करेंगे शाम 4 बजे।
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आजाद नगर : मनवार रिसॉर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नलवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक सुबह 11.30 बजे से।
सत्संग
देवी भवन : गोयनका सभागार में दुर्लभ सत्संग शाम 3 बजे से।
कथा
एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में पंडित कृष्ण शरण शास्त्री भागवत कथा का वाचन करेंगे शाम 4 बजे।