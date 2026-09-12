Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:12 PM IST
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सिटी में आज
ध्यान शिविर
सिरसा रोड : ओशो ध्यान केंद्र में ध्यान शिविर सुबह 9 बजे से
परीक्षा
लुवास : लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए चार केंद्रों पर परीक्षा सुबह 10 बजे से
विभिन्न केंद्र : जहाजपुल स्कूल, पीएमश्री स्कूल, एचएयू व राजकीय पीजी कॉलेज में एनडीए की परीक्षा सुबह 10 बजे से
संकीर्तन
देवी भवन : गोयंका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे
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ध्यान शिविर
सिरसा रोड : ओशो ध्यान केंद्र में ध्यान शिविर सुबह 9 बजे से
परीक्षा
लुवास : लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए चार केंद्रों पर परीक्षा सुबह 10 बजे से
विभिन्न केंद्र : जहाजपुल स्कूल, पीएमश्री स्कूल, एचएयू व राजकीय पीजी कॉलेज में एनडीए की परीक्षा सुबह 10 बजे से
संकीर्तन
देवी भवन : गोयंका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे