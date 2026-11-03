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Hisar News: सिटी में आज

Tue, 03 Nov 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:59 PM IST
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अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस
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अश्व अनुसंधान केंद्र : सिरसा रोड स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में मंगलवार से दो दिवसीय सातवीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे से।
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विरोध
रोडवेज : मांग पूरी कराने के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे पर कर्मचारियों का धरना, प्रदर्शन, सुबह 10 बजे से।

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दिवाली मेला
वानप्रस्थ क्लब : वानप्रस्थ सीनियर सिटिजन्स क्लब का फ्रेंड्स कॉलोनी में दिवाली मेला, सुबह 10:30 बजे से।
दिवाली दिल से : गांव तलवंडी राणा में भीख नहीं किताब दो संस्था की ओर से दिवाली दिल से कार्यक्रम का आयोजन शाम 5:15 बजे से।
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शिक्षा
निरीक्षण : भीम आर्मी के कार्यकर्ता अनाज मंडी परिसर में स्थित प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण करेंगे दोपहर 12:30 बजे।
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