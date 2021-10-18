Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:23 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:23 AM IST
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सिवानी
अंतरराष्ट्रीय सेमिनार : सिवानी मंडी के सेठ मेघराज जिंदल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार सुबह 10 बजे से।
अश्व अनुसंधान केंद्र
सातवीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस : सिरसा रोड स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (एनआरसीई) में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (आईसीबीआरएआर) का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
महाबीर स्टेडियम
जिम्नास्टिक : महाबीर स्टेडियम में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
बस अड्डा
प्रदर्शन : मांग पूरी कराने के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे पर कर्मचारियों का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
अंतरराष्ट्रीय सेमिनार : सिवानी मंडी के सेठ मेघराज जिंदल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार सुबह 10 बजे से।
अश्व अनुसंधान केंद्र
सातवीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस : सिरसा रोड स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (एनआरसीई) में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (आईसीबीआरएआर) का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
महाबीर स्टेडियम
जिम्नास्टिक : महाबीर स्टेडियम में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
बस अड्डा
प्रदर्शन : मांग पूरी कराने के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे पर कर्मचारियों का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।