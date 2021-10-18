Hisar News: सिटी में आज

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समारोह : जीजेयू के ऑडिटोरियम सभागार में स्वदेशी जागरण मंच का शिक्षक-उद्यमी सम्मान समारोह, सुबह 10 बजे से।

धर्मकर्म

भागवत कथा : सेक्टर पीएलए में अपनी सोसाइटी के ब्लॉक 1, एसपी की कोठी के पास वाले पार्क में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा शाम 3:30 से।

सेक्टर 9-11 : तारानगर रोड सेक्टर 9-11 में श्रीमद्भागवत कथा, शाम 4 से 7 बजे तक।

नई अनाज मंडी : नई अनाज मंडी में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से।

स्वदेशी जागरण मंच