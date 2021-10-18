Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:09 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:09 AM IST
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रोडवेज डिपो
बैठक : बकाया भुगतान और अन्य समस्या सुलझाने के लिए रोडवेज डिपो परिसर में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक सुबह 10 बजे से।
सेक्टर 9-11
कथा : तारानगर रोड सेक्टर 9-11 में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
नई अनाज मंडी
कथा : नई अनाज मंडी में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
नागरिक अस्पताल
रक्तदान शिविर : नारनौंद के नागरिक अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
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बैठक : बकाया भुगतान और अन्य समस्या सुलझाने के लिए रोडवेज डिपो परिसर में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक सुबह 10 बजे से।
सेक्टर 9-11
कथा : तारानगर रोड सेक्टर 9-11 में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
नई अनाज मंडी
कथा : नई अनाज मंडी में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
नागरिक अस्पताल
रक्तदान शिविर : नारनौंद के नागरिक अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक।