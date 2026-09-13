Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:54 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
गोयनका सेवा सदन
संकीर्तन : देवी भवन के गोयनका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।
एमसी कॉलोनी
श्रीमद्भागवत कथा : शिव मंदिर एमसी कॉलोनी हिसार में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
सेक्टर 16-17
टेबल टेनिस : सेक्टर 16-17 की एस्पायर अकादमी परिसर में जिलास्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शाम 3 बजे से।
विज्ञापन
संकीर्तन : देवी भवन के गोयनका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।
एमसी कॉलोनी
श्रीमद्भागवत कथा : शिव मंदिर एमसी कॉलोनी हिसार में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
सेक्टर 16-17
टेबल टेनिस : सेक्टर 16-17 की एस्पायर अकादमी परिसर में जिलास्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शाम 3 बजे से।