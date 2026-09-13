Hisar News: सिटी में आज

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संकीर्तन : देवी भवन के गोयनका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।

एमसी कॉलोनी



श्रीमद्भागवत कथा : शिव मंदिर एमसी कॉलोनी हिसार में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।

सेक्टर 16-17

टेबल टेनिस : सेक्टर 16-17 की एस्पायर अकादमी परिसर में जिलास्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शाम 3 बजे से।

गोयनका सेवा सदन