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Hisar News: सिटी में आज

Thu, 05 Nov 2026 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:17 AM IST
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रायपुर
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वुशु प्रतियोगिता : गांव रायपुर में जिलास्तरीय वुशु प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से
राजगुरु मार्केट
अभियान : राजगुरु मार्केट में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी सुबह 10 बजे से।
अधीक्षक अभियंता कार्यालय



प्रदर्शन : एचकेआरएन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एचएसईबी वर्कर्स यूनियन का अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन सुबह 10.30 बजे से।
एसडीएम कार्यालय
ड्रॉ : एसडीएम कार्यालय में पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख व ड्रॉ शाम 5 बजे।
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