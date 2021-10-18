Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:00 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:00 AM IST
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समिति की बैठक
लघु सचिवालय : वीसी सभागार में मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए गठित विशेष समिति की बैठक सुबह 11 बजे से।
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भागवत कथा
अर्बन एस्टेट-2 : एलआईसी कार्यालय के पास विश्वास स्कूल वाली रोड पर श्रीमद्भागवत कथा शाम 3 बजे से।
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वार्षिक महोत्सव
आर्यनगर गुरुकुल : वार्षिक महोत्सव के पहले दिन हवन और प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।
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युवा महोत्सव
एचएयू सभागार : जिलास्तरीय युवा महोत्सव में सुबह 10 बजे से।
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श्रीश्याम जन्मोत्सव निशान यात्रा
मंदिर बागड़ियान : श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर निशान यात्रा शाम 5 बजे से।
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लघु सचिवालय : वीसी सभागार में मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए गठित विशेष समिति की बैठक सुबह 11 बजे से।
भागवत कथा
अर्बन एस्टेट-2 : एलआईसी कार्यालय के पास विश्वास स्कूल वाली रोड पर श्रीमद्भागवत कथा शाम 3 बजे से।
वार्षिक महोत्सव
आर्यनगर गुरुकुल : वार्षिक महोत्सव के पहले दिन हवन और प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।
युवा महोत्सव
एचएयू सभागार : जिलास्तरीय युवा महोत्सव में सुबह 10 बजे से।
श्रीश्याम जन्मोत्सव निशान यात्रा
मंदिर बागड़ियान : श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर निशान यात्रा शाम 5 बजे से।