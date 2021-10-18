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बुधवार को अदालत ने छह आरोपियों को करीब 150 पेज के चालान की प्रतियां उपलब्ध कराईं। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इस दौरान आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस होगी।इनसो ने 16 अप्रैल को संवाद कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय का सभागार किराये पर मांगा था। अनुमति नहीं मिलने पर दिग्विजय सिंह चौटाला की अगुवाई में छात्र, इनसो पदाधिकारी और जजपा नेता प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान लोहे के गेट को खोलने और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने के साथ हंगामा करने के आरोप लगे थे।विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे परिसर में घुसपैठ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का मामला बताया था। प्रॉक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने 17 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी।छह आरोपियों को किया था गिरफ्तारजजपा की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट मंदीप बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने जजपा हलका अध्यक्ष तरुण गोयल, जिला प्रवक्ता रविंद्र आहूजा, एससी सेल के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र, युवा हलका अध्यक्ष गौरव सैनी, इनसो नेता एवं डीएन कॉलेज के छात्र दीपक घनगस और जितेंद्र श्योराण को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 18 अप्रैल को सभी को जमानत पर रिहा कर दिया था। अब पुलिस ने जांच पूरी कर इनके खिलाफ चालान पेश किया है।सीसीटीवी फुटेज और पेन ड्राइव भी सौंपीचालान के साथ पुलिस ने विश्वविद्यालय की मूल शिकायत, घटनास्थल का मौका नक्शा, सीसीटीवी फुटेज, संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन से जुड़े दस्तावेज, गवाहों के बयान, आरोपियों की पहचान संबंधी कागजात और एक पेन ड्राइव भी अदालत में पेश की है। गवाहों में प्रॉक्टर अनिल कुमार के अलावा एएसआई सलीम, एएसआई जयप्रकाश, सिपाही रेखा, सिपाही रवि कुमार, एएसआई नवीन कुमार और जांच अधिकारी एएसआई सूरजमल शामिल हैं।सात नामजद लोगों के खिलाफ जांच बाकीशिकायत में जजपा युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, इनसो प्रदेशाध्यक्ष दीपक मलिक, हरिंद्र बैनिवाल, हरिकेश ढांडा, अजय कुमार, आशीष कुमार और रोहित सोनी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल थे। इन सात नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस की जांच अभी जारी है। इनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया है।गिरफ्तारी के विरोध में हिसार पहुंचे थे पार्टी नेताछह नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला सहित पार्टी के कई नेता हिसार पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के विरोध में सिटी थाना का घेराव किया और गिरफ्तारी देने की बात कही थी। इसके बाद लघु सचिवालय जाते समय पुरानी सब्जी मंडी पुल के पास तत्कालीन सीआईए प्रभारी के साथ काफिले को रोकने को लेकर विवाद हुआ था। इस घटनाक्रम से शहर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी।