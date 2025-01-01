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युवती को जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। बस अड्डा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र ने बताया कि युवती के बयान दर्ज होने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।विमला देवी ने बताया कि वह अपनी भतीजी पूजा के साथ भिवानी जिले के गांव दरियापुर जाने के लिए बस अड्डे पर आई थी। वहां उसकी बहन के बेटे की शादी है। इसी दौरान बस ने पूजा को पीछे से टक्कर मार दी। वह नीचे गिर गई और परिजनों के अनुसार बस का टायर उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया। सवारियों ने उसे बस के नीचे से निकाला। विमला देवी ने आरोप लगाया कि चालक ने उसका हालचाल तक नहीं पूछा।घटना की सूचना मिलने पर रोडवेज कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। वहीं, चालक का कहना है कि पूजा मोबाइल फोन पर व्यस्त थी और बस मोड़ते समय उसकी चपेट में आकर गिर गई। उसे हल्की चोटें आई हैं और बस का टायर उसके पैरों के ऊपर से नहीं गुजरा।