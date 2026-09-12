हरियाणा मौसम: प्रदेश के 11 जिलों में हुई बारिश, चार डिग्री तक गिरा तापमान; जानिए, अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम
पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बारिश हुई। 11 जिलों में बारिश होने से तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई और जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
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15 से 18 सितंबर के बीच बारिश की संभावना
चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में मानसून की सक्रियता में कमी बनी हुई है। अगले दो दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इसके बाद 15 सितंबर से मानसून के एक बार फिर राज्य में सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 15 सितंबर की देर रात से 18 सितंबर तक प्रदेश की ज्यादातर जगहों पर हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।
हिसार में 4 डिग्री तक गिरा तापमान
डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि करनाल में 0.6, भिवानी में 4, चरखी दादरी में 29.5, गुरुग्राम में 26, मेवात में 23, पलवल में 5, पानीपत में 8.5, सिरसा में 4, फरीदाबाद में 2, यमुनानगर में 1 और सोनीपत में 3 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण हिसार का अधिकतम तापमान 38.3 से गिरकर 34.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। प्रदेश में सबसे अधिक 35.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रोहतक में और सबसे कम 31.9 डिग्री सेल्सियस यमुनानगर में दर्ज किया गया।