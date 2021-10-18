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जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए थे। इसके लिए करीब 660 स्वास्थ्य टीमों को मैदान में उतारा गया था। इन टीमों ने जिलेभर में बनाए गए 330 पोलियो बूथो पर बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने घरों और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भी अभिभावकों को बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए जागरूक किया, ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा चक्र से वंचित न रह जाए।विभाग की टीमों ने अभियान को केवल बूथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयास किए। इसका परिणाम रहा कि निर्धारित लक्ष्य से करीब दो हजार अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई।जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. राजीव डाबला ने पल्स पोलियो अभियान की सफलता पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और वॉलंटियर्स का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने में सभी की अहम भूमिका रही है। टीमों ने पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक बच्चों को दवा पिलाने में योगदान दिया।