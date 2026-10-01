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हरियाणा: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माैसी का निधन, सभी कार्यक्रम रद्द, लंबे समय से चल रहीं थी बीमार

Thu, 01 Oct 2026 11:42 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 01 Oct 2026 11:42 AM IST
सार

मौसी के निधन के बाद चाैधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अंतिम संस्कार में  शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार सहित हिसार के लिए रवाना हो गए हैं।

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Former CM Bhupinder Singh Hooda's maternal aunt passes away; all engagements cancelled
हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सगी माैसी का हिसार में निधन हो गया। वह बीमार चल रही थीं और हिसार के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 19 सितंबर को एक्स पर डाली पोस्ट में उनसे मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछने का विवरण लिखा था। निधन के बाद चाैधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अंतिम संस्कार में  शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार सहित हिसार के लिए रवाना हो गए हैं।

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