हरियाणा: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माैसी का निधन, सभी कार्यक्रम रद्द, लंबे समय से चल रहीं थी बीमार

हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सगी माैसी का हिसार में निधन हो गया। वह बीमार चल रही थीं और हिसार के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 19 सितंबर को एक्स पर डाली पोस्ट में उनसे मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछने का विवरण लिखा था। निधन के बाद चाैधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार सहित हिसार के लिए रवाना हो गए हैं।

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