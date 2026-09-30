Hisar News: अगले सप्ताह पांच हजार लोग एक साथ करेंगे सफाई

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अभियान के जरिये सामूहिक जनभागीदारी का संदेश देने के साथ हरियाणा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। अभियान 6 या 7 अक्तूबर को आयोजित किए जाने की संभावना है।तैयारियों को लेकर मंगलवार को नगर निगम के मुख्य सभागार में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वेद प्रकाश और अतिरिक्त निगम आयुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने पार्षदों के साथ बैठक की। इसमें पार्षद मनोहर लाल, नवीन कुमार, सुरेश जांगड़ा, सत्यवान पान्नू, राजेश अरोड़ा, हरिसिंह सैनी, मोहित सिंघल, संजय डालमिया, पार्षद प्रतिनिधि बिजेंद्र शर्मा और सुनील वर्मा मौजूद रहे।हर जिले में निर्धारित स्थान पर जुटेंगे लोगअतिरिक्त आयुक्त डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि निर्धारित तिथि पर प्रदेश के सभी 23 जिलों में एक साथ सफाई अभियान शुरू होगा। प्रत्येक जिले में तय स्थान पर नागरिक, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी एकत्र होकर सफाई गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। हर जिले में पांच हजार से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है।ऑनलाइन लिंक से करवा सकेंगे पंजीकरणअभियान में शामिल होने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिभागियों को अभियान से जुड़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बैठक में अभियान की रूपरेखा, जनभागीदारी और विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां तय करने को लेकर भी चर्चा की गई।