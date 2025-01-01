Hisar News: संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें

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शिविर में राशन कार्ड, फसल खराबे का मुआवजा, किसान आईडी, परिवार पहचान पत्र में आय एवं आयु दुरुस्त करवाने, पेंशन और मलकियत से संबंधित समस्याएं रखी गईं। सिसाय बोलान के कुलबीर ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने, ढाणा खुर्द के लीलाराम ने जलभराव से खराब हुई फसल का मुआवजा दिलवाने की मांग की।खानपुर निवासी रूपचंद और कर्ण सिंह तथा कापड़ो के कर्मपाल ने परिवार पहचान पत्र में आय एवं आयु दुरुस्त करवाने का मामला रखा। सिंघवा के सुरेश ने पेंशन बनवाने और संतोष ने मलकियत दुरुस्त करवाने की शिकायत दी।इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुरेश कुमार, प्रमोद कुमार इंस्पेक्टर, डॉ. मोनिका, टीएम विकास यादव, ओमपाल यादव, वजीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।शिकायतों के निपटारे में ढिलाई न बरतें अधिकारी :एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव है उन्हें वहीं निपटाया जाए। अन्य विभाग या उच्च स्तर से कार्रवाई अपेक्षित होने पर शिकायत संबंधित विभाग को भेजकर निर्धारित समय-सीमा में समाधान कराया जाए। उन्होंने लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा और व्यक्तिगत निगरानी के निर्देश दिए।सोमवार और वीरवार को लगते हैं शिविरएसडीएम ने बताया कि जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने नागरिकों से संबंधित दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की।