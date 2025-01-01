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Hisar News: बस स्टैंड पर आठ नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुराने खराब कैमरे हटाए

Fri, 04 Sep 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:25 AM IST
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Eight new CCTV cameras were installed at the bus stand, and old, faulty cameras were removed.
हांसी बस स्टैंड पर लगाए गए नए सीसीटीवी कैमरा।
हांसी। शहर के बस स्टैंड परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आठ नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नए कैमरे लगने के बाद अब बस स्टैंड परिसर में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना आसान होगा। इसके साथ ही लंबे समय से खराब पड़े पुराने कैमरों को भी हटा दिया गया है।
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बस स्टैंड पर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे करीब एक वर्ष से खराब पड़े थे। कैमरों के बंद होने के कारण परिसर में होने वाली गतिविधियों की निगरानी प्रभावित हो रही थी। यात्रियों और बस स्टैंड पर आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी यह एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ था। अब आठ नए कैमरे लगाए जाने से बस स्टैंड परिसर के अलग-अलग हिस्सों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ-साथ किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस और प्रशासन को जांच में मदद मिलेगी। बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को भी नए कैमरे लगने से राहत मिलने की उम्मीद है।
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बस स्टैंड परिसर से रोजाना 8 से 10 हजार यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों का सुचारू रूप से चालू रहना जरूरी है। नए कैमरों की स्थापना के बाद अब यात्रियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।
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खराब कैमरों को बदलवाकर नए आधुनिक कैमरे लगवा दिए हैं। कैमरों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की गई। ताकि कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करवा सकें।- प्रेम सागर, एसएस, बस स्टैंड।
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