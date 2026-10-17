Hisar News: किन्नर विवाद सुलझने तक दान-दक्षिणा पर रोक, जिंदल पार्क में सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने लिया निर्णय

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अनाज मंडी चौकी के बाहर दोनों गुटों के बीच विवाद और उसके बाद प्रदर्शन जैसी घटना को लेकर शहर का माहौल गरमाया हुआ है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर थाना प्रभारी अमित कुंडू ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जिंदल पार्क में अलग से बैठक की।इसमें सेक्टर 13 और सेक्टर 14 रेजिडेंशियल एसोसिएशन, क्लॉथ मार्केट हिसार, अनाज मंडी हिसार, राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, न्यू राजगुरु बिश्नोई मंदिर मार्केट, गुरुद्वारा रोड मार्केट, बुद्धला संत मंदिर और पंजाबी वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल हुए।बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि एक ही परिवार या प्रतिष्ठान से दोनों गुटों के सदस्य दान-दक्षिणा लेने पहुंचते हैं। आरोप है कि मनमुताबिक राशि नहीं मिलने पर कुछ लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। निर्णय लिया कि दोनों गुट पहले आपसी सहमति या मध्यस्थता से अपने-अपने क्षेत्र तय करें। इसके बाद सभी सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं की संयुक्त बैठक होगी। इसमें जन्म, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर दी जाने वाली उचित राशि तय की जाएगी।संस्थाओं ने नागरिकों से विवाद सुलझने तक स्वेच्छा से दान-दक्षिणा देने पर अस्थायी रोक लगाने की अपील की है। धमकी या अभद्र व्यवहार होने पर उलझने के बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।