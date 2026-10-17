Hisar News: गैबीपुर में चार साल के बेटे के साथ टैंक में कूदी महिला, बचाने के प्रयास में पति भी उतरा, दोनों की मौत

विज्ञापन

जांच अधिकारी फलेल सिंह के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे गांव निवासी राजकुमार और उसकी पत्नी सुनीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद सात माह की गर्भवती सुनीता चार साल के बेटे गुरजीत को लेकर घर से निकल गई और जलघर में जाकर पानी के टैंक में कूद गई। पीछे से राजकुमार दौड़ता हुआ आया और सुनीता को बचाने के लिए वह भी टैंक में कूद गया। कुछ ही दूरी पर मौजूद कई ग्रामीण यह देखकर जलघर की तरफ दौड़े और पुलिस को भी सूचना दे दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों और एंबुलेंस को भी बुलाया गया। पुलिस और दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से बचाव अभियान शुरू किया। सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। उसे बरवाला के निजी अस्पताल ले जाया गया। करीब 20 मिनट बाद सुनीता और राजकुमार को टैंक से बाहर निकाल लिया। दोनों को बरवाला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि राजकुमार मजदूरी करता था। जांच में पता चला है कि दंपती में अक्सर झगड़ा होता था। अभी किसी पक्ष से शिकायत नहीं मिली है। परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी।