धनतेरस आज, शाम 6:11 से 8:07 बजे तक होगा लक्ष्मी-कुबेर पूजन

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धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से उनकी पूजा करते हैं।सोना-चांदी और बर्तनों की खरीदारी शुभधनतेरस पर सोना-चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण और घर की जरूरत का सामान खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है।दक्षिण दिशा में जलाते हैं यम दीपकधनतेरस पर सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि यम दीपदान से परिवार पर अकाल मृत्यु का भय टलता है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। धनतेरस से पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है।