धनतेरस आज, शाम 6:11 से 8:07 बजे तक होगा लक्ष्मी-कुबेर पूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 05 Nov 2026 11:11 PM IST
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हिसार। धनतेरस का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा-अर्चना होगी। हनुमान मंदिर के पंडित ओमप्रकाश ने बताया कि लक्ष्मी-कुबेर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:11 से रात 8:07 बजे तक रहेगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और शनिवार सुबह 10:47 बजे तक रहेगी।
धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से उनकी पूजा करते हैं।
सोना-चांदी और बर्तनों की खरीदारी शुभ
धनतेरस पर सोना-चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण और घर की जरूरत का सामान खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है।
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दक्षिण दिशा में जलाते हैं यम दीपक
धनतेरस पर सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि यम दीपदान से परिवार पर अकाल मृत्यु का भय टलता है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। धनतेरस से पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है।
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धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से उनकी पूजा करते हैं।
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सोना-चांदी और बर्तनों की खरीदारी शुभ
धनतेरस पर सोना-चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण और घर की जरूरत का सामान खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है।
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दक्षिण दिशा में जलाते हैं यम दीपक
धनतेरस पर सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि यम दीपदान से परिवार पर अकाल मृत्यु का भय टलता है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। धनतेरस से पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है।